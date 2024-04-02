Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 443 660 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 2 апреля.

Сообщается, что погибли уже 443 660 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 998 танков, 13 350 боевых бронированных машин, 11 112 артиллерийских систем, 1 023 РСЗО, 744 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 779 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 058 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 783 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 832 единицы специальной техники.

Ранее стало известно, сколько денег тратит Украина на оборону во время войны.