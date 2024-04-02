Популярный диетолог поведала, как не переедать во время обеда

Популярный диетолог и нутрициолог из Великобритании Сара Шенкер рассказала, как не переедать во время обеда. Эксперт дала дельный совет.

Так, по ее словам, минимизация калорий это не самый эффективный способ избежать переедания в обеденное время.

Отмечается, что намного лучше будет сосредоточиться на потреблении продуктов, богатых белком и клетчаткой.

Указывается на то, что во время обеда оптимальным будет употреблять блюда из минимально обработанных продуктов. Это салаты, бутерброды с цельнозерновым хлебом, фрукты, яйца, бобовые, орехи и мясо.

Подчеркивается, что не нужно пытаться съесть меньшую порцию или урезать калорийность блюда.

Специалист по питанию сообщает, что простая еда, в отличие от ультраобработанной (фастфуд, чипсы, сладкое, еда быстрого приготовления), содержит меньше искусственных добавок, соли, сахара и насыщенных жиров, вредных для здоровья.

Кроме этого, как стало известно, минимально обработанные продукты также богаты белком и клетчаткой, способствующими продлению чувства сытости.

Резюмируется, что клетчатка (неперевариваемые пищевые волокна) помогает увеличить объем пищи в желудке, а белок способствует более медленному подъему и падению уровня сахара в крови (это помогает контролировать аппетит).

Ранее были названы продукты для быстрого засыпания.