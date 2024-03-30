Байден вспомнил, как встречался с Путиным накануне войны

Президент США Джо Байден вспомнил о том, как встречался с российским лидером Владимиром Путиным в швейцарской Женеве в 2021-м году. Там они обсуждали проблему высвобождения метана в Арктике.

Заявление прозвучало на встрече демократов, посвященной сбору средств на его предвыборную кампанию.

Политик сказал: «Когда я встретился с ним в Женеве после моего избрания, я посмотрел на него и он сказал, что хочет что-то сделать. Я спросил: «Что вы собираетесь делать с метаном?» Я также сказал: «У вас восемь часовых поясов за полярным кругом, где происходят выбросы метана».

Он добавил, что Владимир Путин дал ему понять, что прекрасно осведомлен о существующей проблеме, но не смог ответить, как именно ее следует решать.

Ранее Байден странно высказался по поводу своего возраста.