Стало известно, сколько должны весить люди в разном возрасте

Диетологи выяснили, сколько должны весить люди в разном возрасте. Их работа была представлена на Европейском конгрессе по ожирению.

В ходе своей работы эксперты проанализировали данные почти 23 тысяч пациентов со средним возрастом 59 лет.

Сказано о том, что ИМТ представляет собой показатель для оценки наличия ожирения или дефицита веса. Чтобы узнать свой, нужно вес в килограммах разделить на квадрат роста в метрах.

Выяснилось, что для людей моложе 65 лет идеальный ИМТ составляет 24 кг/м², а для пожилых это 27 кг/м².

Указывается, что подобные цифры актуальны и для людей с диабетом второго типа, которые более подвержены риску проблем с сердцем.

Сообщается, что вероятность летального исхода повышался при увеличении окружности талии.

Информируется, что в группе среднего возраста избыточный вес (ИМТ от 25 кг/м² до 29,9 кг/м²) был связан с увеличением риска летального исхода (за 13 лет наблюдения) из-за сердца на 13%.

В то же время, как сказано, минимален риск был при ИМТ менее 25 кг/м², что соответствует нормальному весу.

При этом уточняется, что у людей старше 65 лет ИМТ в диапазоне избыточного веса был связано со снижением риска летально исхода на 18%.

Медики говорят: «Такие результаты доказывают, что для пожилых людей, которые имеют умеренно избыточный вес, но не страдают ожирением, поддержание, а не похудение может быть более практичным способом снижения их риска летального исхода от сердечнососудистых заболеваний».

Информируется, что ожирение может обеспечить некоторую защиту от опасных для жизни заболеваний.

Предполагается, что меньший риск летального исхода связан с тем, что у пожилых с умеренным избытком веса меньше риск переломов и падений, а также больше ресурсов, чтобы пережить период острого стресса.

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