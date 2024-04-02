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Новости > Доказано, что социальный статус передается от матери к ребенку

Доказано, что социальный статус передается от матери к ребенку

Агата Кловская
02.04.24 04:24
115
Доказано, что социальный статус передается от матери к ребенку

Эксперты из Института исследований зоопарков и дикой природы Лейбница выяснили кое-что интересное. Появились данные их отчета.

Оказалось, что социальный статус передается от матери к ребенку.

Ученые узнали, что социальный статус гиены отражается на активности ее генов.

В ходе своей работы биологи проанализировали ДНК кишечного эпителия (из кала) высокоранговых и низкоранговых самок гиен.

Информируется, что исследователи сосредоточились на метильных метках ДНК, которые организм использует, чтобы снизить или увеличить активность гена в зависимости от внешних факторов, таких как доступ к пище, климат, физическая активность прочие.

Также выяснилось, что что социальный статус гиены влиял на активность генов, связанных с иммунным ответом, преобразованием энергии, транспортом ионов.

Указывается на то, что данные особенности наблюдались и у их детенышей.

Предполагается, что изменение активности генов связано с типом охоты животного: самки низкого ранга чаще высокоранговых отправляются в дальние походы за пищей.

Поясняется, что для этого нужно больше энергии, и активность их генов менялась в соответствии с этой потребностью.

Сообщается, что самки высокого ранга имеют приоритетный доступ к ресурсам на территории клана, и им не нужно отправляться на охоту так часто, как самкам низкого ранга.

По этой причине высокоранговые детеныши получают больше молока, растут быстрее и имеют более высокие шансы дожить до взрослой жизни и начать размножаться в более раннем возрасте.

В то же время, говорят ученые, в кланах пятнистых гиен самки и их потомство социально доминируют над всеми самцами, а социальный статус наследуется детенышами от матерей.

Отмечается, что, как и некоторые виды приматов, молодые гиены получают социальную поддержку от своих матерей, благодаря чему узнают, что могут доминировать над всеми особями, которые подчиняются их матери, но должны подчиняться тем, кому подчиняется их мать.

Ранее стало известно, как плохой сон влияет на ощущение возраста.

Тэги: ученые, мир, наука, дети, мать, социальный статус

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