Британцы назвали причины ускоренного старения мозга

Эксперты из Оксфордского университета рассказали об основных причинах ускоренного старения мозга. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что исследователи обнаружили пятнадцать факторов этого.
Ученые проанализировали снимки головного мозга 40 тысяч людей в возрасте старше 45 лет, данные о которых были предоставлены Британским биобанком.
Кроме этого британцы собрали информацию об образе жизни испытуемых и состоянии их здоровья.
В итоге специалисты выделили пятнадцать факторов риска ускоренного старения мозга.
Среди них были: высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина в крови, факт наличия сахарного диабета, лишний вес, употребление алкоголя и курение, депрессия, воспаление в организме, загрязнение окружающей среды, нарушения слуха, проблемы со сном и социализацией, плохое питание, низкие уровни физической активности и образования.
Информируется, что данные факторы оказывают существенное негативное влияние на специфическую совокупность мозговых областей высшего порядка, способствуя их уязвимости к болезни Альцгеймера и деменции.
Резюмируется, что самое губительное воздействие оказывает употребление алкоголя, плохая экология и загрязненный воздух, а также сахарный диабет.
Ранее ученые рассказали, как «почистить» мозг.