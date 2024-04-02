Британцы назвали причины ускоренного старения мозга

Эксперты из Оксфордского университета рассказали об основных причинах ускоренного старения мозга. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что исследователи обнаружили пятнадцать факторов этого.

Ученые проанализировали снимки головного мозга 40 тысяч людей в возрасте старше 45 лет, данные о которых были предоставлены Британским биобанком.

Кроме этого британцы собрали информацию об образе жизни испытуемых и состоянии их здоровья.

В итоге специалисты выделили пятнадцать факторов риска ускоренного старения мозга.

Среди них были: высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина в крови, факт наличия сахарного диабета, лишний вес, употребление алкоголя и курение, депрессия, воспаление в организме, загрязнение окружающей среды, нарушения слуха, проблемы со сном и социализацией, плохое питание, низкие уровни физической активности и образования.

Информируется, что данные факторы оказывают существенное негативное влияние на специфическую совокупность мозговых областей высшего порядка, способствуя их уязвимости к болезни Альцгеймера и деменции.

Резюмируется, что самое губительное воздействие оказывает употребление алкоголя, плохая экология и загрязненный воздух, а также сахарный диабет.

Ранее ученые рассказали, как «почистить» мозг.