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Новости > Ученые озвучили простое правило хорошего сна

Ученые озвучили простое правило хорошего сна

Агата Кловская
02.04.24 00:07
107
Ученые озвучили простое правило хорошего сна

Эксперты из Имперского колледжа Лондона в Великобритании и университета Рейкьявика в Исландии рассказали, как спать крепко. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, намного реже испытывают проблемы со сном.

Во время своей работы ученые изучили данные о состоянии здоровья, уровнях физической активности и качестве сна 4 339 человек из девяти стран Европы.

Сообщается, что около половины испытуемых были женщинами.

Наблюдению за участниками исследования длилось примерно десять лет.

Выяснилось, что у людей, которые ранее не занимались спортом, но начали тренировки в период наблюдения, риск появления проблем со сном был на 21%.

В то же время, как оказалось, люди, которые тренировались дважды в неделю, на 42% реже демонстрировали признаки бессонницы. Кроме этого у них не было трудностей с пробуждением и засыпанием.

Резюмируется, что подобный благотворный эффект связан со снижением стресса и тревожности во время выполнения физических упражнений.

Ранее стало известно, как плохой сон влияет на ощущение возраста.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, сон

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