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Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 30 марта

Война в Украине: ситуация на фронтах на 30 марта

Агата Кловская
30.03.24 09:51
189
Война в Украине: ситуация на фронтах на 30 марта

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на субботу, 30 марта.

За минувшие сутки произошло 72 боевых столкновения.

Всего враг нанес 38 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

К сожалению, разрушениям и повреждениям подверглись ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Прошлой ночью, российские оккупанты снова атаковали Украину, применив БпЛА типа Shahed и крылатые ракеты различных типов. Данные по атаке уточняются.

В целом за прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Кириковка Сумской области; Бочковое, Успеновка, Хрипуны, Изюмское, Зыбино, Лиман Харьковской области; Новоегоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Андреевка, Часов Яр, Ивановское, Александрополь, Карловка, Курахово, Бердичи, Невельское, Новобахмутовка, Межевое, Яснобродовка, Красногоровка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Новоданиловка и Роботино в Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Указывается, что на Лиманском направлении ВСУ отбили 16 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где противник при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Уточняется, что на Бахмутском направлении украинские военные отбили 4 атаки россиян вблизи населенных пунктов Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

Добавляется, что на Авдеевском направлении ВСУ были отражены 20 атак России в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Невельское, где противник при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.

Также на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка и Водяное Донецкой области, где противник 25 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Кроме этого, на Ореховском направлении россияне совершили 4 безуспешные атаки на позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Военные говорят, что на Херсонском направлении Россия не отказывается от намерения выбить украинских военных с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 3 раза атаковал позиции ВСУ.

За прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны и 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и артиллерийскому средству противника.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 441 520 солдат.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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