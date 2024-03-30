Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 441 520 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на субботу, 30 марта.

Сообщается, что погибли уже 441 520 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 951 танк, 13 284 боевые бронированные машины, 11 006 артиллерийских систем, 1 023 РСЗО, 736 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 701 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 046 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 670 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 814 единиц специальной техники.

Ранее стало известно, сколько денег США уже дали Украине.