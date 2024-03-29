Сборная Украины установила уникальное достижение в отборе на Евро-2024

Сборная Украины установила уникальное достижение в отборе на чемпионат Европы по футболу. Статистический портал Opta поделился интересной информацией о среднем возрасте команд-участниц квалификации на Евро-2024.

Оказалось, что у сборной Украины в отборе был самый молодой состав среди всех стран, которые пробились в финальную часть турнира.

В восьми групповых матчах и двух играх плей-офф у украинцев был средний возраст стартового состава всего 25 лет и 272 дня.

Из всех 53 команд, стартовавших в квалификации турнира, только одна команда имела в среднем младший стартовый состав от «сине-желтых».

У команды Болгарии средний возраст основного состава составил 24 года и 278 дней. Впрочем, эта команда была далеко от выхода на Евро, ведь заняла в группе G последнее место, так и не выиграв ни одного матча.

Старейший состав среди стран, попавших на Евро-2024 в отборе, — у Словакии (29 лет и 264 дня), а в целом — в Черногории (29 лет и 308 дней).

Именно со Словакией сборная Украины сыграет в групповом раунде Евро-2024. Кроме них в квартет Е вошли Бельгия и Румыния.

Напомним, сборная Украины по футболу узнала соперников на Олимпиаде.