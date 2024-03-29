WhatsApp устроит «чистку» несогласных пользователей

В WhatsApp грядет большая «чистка» пользователей. О ней сообщают разработчики мессенджера.

Информируется, что тут обновили условия предоставления услуг, с которыми нужно согласиться до 11 апреля, иначе аккаунт пользователя будет заблокирован.

Уточняется, что новые правила касаются жителей Европейского региона в связи с «Законом о цифровых рынках».

Так, в мессенджер были обновлены разделы с описанием работы рекомендаций и принципов использования WhatsApp и другие разделы.

Кроме этого, как стало известно, с 11 апреля WhatsApp меняет требования к минимальному возрасту для пользователей мессенджера, который изменится с 16 до 13 лет.

Резюмируется, что новые требования вступают в силу для старых пользователей WhatsApp с 11 апреля, а для зарегистрировавшихся 16 февраля и позднее в день создания профиля в мессенджере.

Ранее мы писали, что WhatsApp обновили – какие функции добавили.