Польша увеличит расходы на снаряды для Украины

Польша удвоит вклад в инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Bloomberg.

Соответствующее заявление польский министр сделал в Риге, выступая перед журналистами вместе с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем.

При этом Сикорский отказался выделить конкретный объем финансирования.

Ранее стало известно, что Польша присоединилась к возглавляемой Чехией инициативе по приобретению вне ЕС сотен тысяч снарядов для Украины. Тогда Радослав Сикорский назвал вклад Варшавы «значительным».

Напомним, Украина рассчитывает к апрелю получить достаточное количество снарядов.