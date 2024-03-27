Польша увеличит расходы на снаряды для Украины

Польша удвоит вклад в инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Bloomberg.
Соответствующее заявление польский министр сделал в Риге, выступая перед журналистами вместе с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем.
При этом Сикорский отказался выделить конкретный объем финансирования.
Ранее стало известно, что Польша присоединилась к возглавляемой Чехией инициативе по приобретению вне ЕС сотен тысяч снарядов для Украины. Тогда Радослав Сикорский назвал вклад Варшавы «значительным».
Напомним, Украина рассчитывает к апрелю получить достаточное количество снарядов.