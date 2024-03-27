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Новости > Олег Мандзюк: полиция взялась «человека Януковича», который работает ГСЧС, - СМИ

Олег Мандзюк: полиция взялась «человека Януковича», который работает ГСЧС, - СМИ

Автор: «Фраза»
27.03.24 14:32
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Олег Мандзюк: полиция взялась «человека Януковича», который работает ГСЧС, - СМИ

Главное следственное управление Национальной полиции Украины взялось за расследование нарушений должностными лицами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям при осуществлении выполнения программы государственных закупок в 2023 году. Интересно, что возглавляет антикоррупционное управление ЦА ГСЧС Олег Андреевич Мандзюк — тот самый, который в 2013 году способствовал Беркуту в избиении студентов на Майдане, пишет Антикоррупционная правда.

Как пишет издание, путь Олега Мандзюка к высокопоставленной должности был тернистым, наполненным коррупционными скандалами и проходил бок о бок с преступной властью Януковича: «Свою профессиональную деятельность будущий полковник службы гражданской защиты Олег Мандзюк начал в далеком 1998 году с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска Иваничевского районного отдела Управления МВД Украины в Волынской области. Служба Олега Мандзюка в милиции Волынской области была образцовым воплощением правоохранительной системы, против которой выступил народ Украины в 2004 году, а в дальнейшем — во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах».

Сообщается также, что за восемь лет службы в Управлении МВД Украины в Волынской области на Олега Мандзюка девять раз налагали дисциплинарные взыскания.

В 2008 Олег Мандзюк занимал должность исполняющего обязанности начальника отдела по борьбе с коррупцией управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Волынской области. «Почувствовав власть, он хотел стать не просто исполняющим обязанности начальника, а непосредственно самим начальником», — пишет издание.

Так, Олег Мандзюк якобы решил приобрести должность областного антикоррупционера за 500$ США, однако данная хитрость не удалась: «Инсайдер сообщает, что сотрудник был разоблачен и задержан при передаче неправомерной выгоды начальнику УМВД в Волынской области. Однако Олег Мандзюк приложил большие усилия, чтобы данный инцидент не выплыл в средства массовой информации, а само преступление осталось безнаказанным».

Далее, как пишет издание, «с приходом к власти экс-президента Украины Виктора Януковича, карьера Олега Мандзюка начинает стремительный рост. Так, в августе 2010 года его назначают начальником отдела противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, где он активно помогает прикрывать „финансовый тыл“ преступной власти».

Также сообщается: «Олег Мандзюк будучи у власти в „министерстве финансов Януковича“ лоббировал вопрос и занимался финансированием „титушек“ на Майдане. Утверждается, что через своего помощника последний передавал наличные денежные средства Юрию Крысину, совершавшему нападения на активистов и журналистов. Отметим, что Дарницкий районный суд Киева приговорил Юрия Крысина к восьми годам заключения. Его обвиняют в похищении и пытках активиста Революции достоинства Владислава Иваненко в 2013 году».

Тэги: Олег Мандзюк

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