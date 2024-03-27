В ТЦК рассказали, какие трудности возникают в процессе мобилизации

Выполнение мобилизационного плана реализуется не в полном объеме. В частности, есть определенные трудности. Об этом заявил заместитель начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Боднар, сообщает «Западный курьер».

«Выполнение мобилизационного плана — информация с ограниченным доступом. Поэтому этот момент комментировать не буду. Но скажу коротко — задача реализуется не в полном объеме. Трудности есть, и главная из них — искаженное восприятие нашей работы обществом», — заявил он.

По его словам, российские спецслужбы уделяют этому большое внимание.

«Продолжается мощная информационная кампания по дискредитации учреждений ТЦК. Общество подстрекают информационными вбросами, другими методами», — заявил Боднар.

Он заявил, что основная масса военнообязанных, которые были готовы защищать государство добровольно, ушли на фронт в первый год полномасштабного вторжения.

«Следовательно, после 2022 года мы перестали работать с категорией желающих проходить военную службу, и перешли к тем гражданам, которые стремятся всячески уклониться от выполнения своего государственного долга», — заявил Боднар.

По его словам, изменение подходов к мобилизации происходит периодически.

«Это вынужденный процесс, потому что органы местного самоуправления, которые, согласно закону, должны осуществлять оповещение военнообязанных, не выполняют эту задачу, а порой и откровенно ее саботируют», — заявил он.

Боднар отметил, что процесс мобилизации по состоянию на 2022 год был полностью построен на советских принципах.

«Завязан на оповещение через предприятия, территориальные общины. После децентрализации изменилось государственное устройство. Должности, которые при СССР назначались „сверху“, стали выборными. Отсюда и начались главные трудности в процессе призыва. Те, кто должны были бы способствовать нам в ходе мобилизации, или думают о предстоящих выборах, или боятся расправы односельчан», — рассказал он.

По словам Боднара, чтобы пополнить части, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой, ТЦК вынуждены выходить на улицы и осуществлять мероприятия оповещения своими силами.

Напомним, в Минобороны объяснили, необходимо ли мобилизовать 500 тысяч человек.