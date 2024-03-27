Борис Кауфман: пророссийский сигаретный олигарх наживается на украинском государстве, - СМИ

Бюро экономической безопасности направило в суд обвинительный акт в отношении монопольного дистрибьютора сигарет «Тедис», в котором содержатся обвинения в 300 млн гривен не уплаченных налогов и легализации 1,3 млрд гривен. Собственник «Тедиса», как пишет Антикор — одесский пророссийский олигарх Борис Кауфман.

Также сообщается, что в деле о рейдерском захвате аэропорта «Одесса», Борису Кауфмау удалось выйти под залог 150 млн гривен. Кроме того, по информации СМИ, Борис Кауфман является собственником двух обанкротившихся банков: Финбанка и Платинум банк.

К слову, Борис Кауфман — издатель журнала «Фокус», который в 2021 году оценил состояние Кауфмана в 320 млн долларов. Кроме «Тедиса», Борис Кауфман, в партнерстве с Александром Грановским, управляют несколькими гостиницами через компанию Vertex Hotel Group— «Бристоль», «Лондонская» в Одессе и «Президент отель» в Киеве.

Возвращаясь к обвинениям БЭБ, добавим, что они непосредственно выдвинуты генеральному директору «Тедис» Тарасу Корнияченко, его заместителю и главному бухгалтеру предприятия. Как рассказал сам Кирияченко в интервью «Форбс»: «С Борисом Кауфманом общение плотное: и до войны, и во время нее. Есть определенные решения, которые акционер передал топ-менеджменту, но стратегические решения за ним».

Антикор пишет, что возможно, правоохранители выйдут на российские корни «Тедиса»: «Изначально дистрибьютор сигарет назывался «Мегаполис-Украина», как и его материнская структура в России, которая тоже злоупотребляла монополизмом на табачном рынке. Отцами-основателями перспективного бизнеса стала семья экс-президента Украины Виктора Януковича и российский оружейный барон Игорь Кесаев. А вот представлял их интересы официально Борис Кауфман. В 2016, когда иметь российские корни стало не то что не модно, а и опасно, Кесаев «продал» свою долю Кауфману и компания сменила название на «Тедис».

По мнению издания, не исключено, что доходы «Тедиса» до сих пор спонсируют российский ВПК. Ведь Кесаев является владельцем российского завода имени Дегтярева, который, среди прочего, производит стрелковое оружие, боезаряды для ПЗРК и ПТРК, которые используют против Украины. По крайней мере, такая ситуация сохранялась еще в 2021.

«А вот украинский бюджет, из которого финансируются Силы обороны, Борис Кауфман наполнять не спешит. Кабинет министров Украины внес в парламент проект закона, согласно которому налоговая преференция для электронных составит 20%. Эксперты напрямую называют собственника „Тедис“ лоббистом этого законопроекта. По расчетам специалистов общественной организации „Життя“, принятие налоговой преференции, приведет к недополучению в бюджет 15 млрд гривен за 2025-2028 годы, и с каждым следующим годом убытки бюджета будут составлять 2 млрд гривен», — пишет издание.

Отмечается, что в конце 2021 года, Борис Кауфман, заручившись поддержкой двух влиятельных «Слуг народа» уже пытался лоббировать правку № 144 к печально известному законопроекту № 5600. Правка не просто бы усилила, а и узаконила бы монополию «Тедиса» на сигаретном рынке. Но Верховная Рада, на удивление, тогда не пошла навстречу притязаниям пророссийского магната.

«Надеемся, что народным депутатам и сейчас хватит здравого смысла остановить процесс нанесения ущерба бюджету Украины, а судьям — поставить жирную точку в криминальной карьере любителя „русского мира“ Бориса Кауфмана», — пишет Антикор.

Справка. «Тедис» является фактическим монополистом розничного рынка сигарет в Украине. По данным компании, ее доля составляет 50%. Эксперты же считают, что доля «Тедиса» близка к 80%.