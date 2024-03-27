Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Борис Кауфман: пророссийский сигаретный олигарх наживается на украинском государстве, - СМИ

Борис Кауфман: пророссийский сигаретный олигарх наживается на украинском государстве, - СМИ

Автор: «Фраза»
27.03.24 13:26
86
Борис Кауфман: пророссийский сигаретный олигарх наживается на украинском государстве, - СМИ

Бюро экономической безопасности направило в суд обвинительный акт в отношении монопольного дистрибьютора сигарет «Тедис», в котором содержатся обвинения в 300 млн гривен не уплаченных налогов и легализации 1,3 млрд гривен. Собственник «Тедиса», как пишет Антикор — одесский пророссийский олигарх Борис Кауфман.

Также сообщается, что в деле о рейдерском захвате аэропорта «Одесса», Борису Кауфмау удалось выйти под залог 150 млн гривен. Кроме того, по информации СМИ, Борис Кауфман является собственником двух обанкротившихся банков: Финбанка и Платинум банк.

К слову, Борис Кауфман — издатель журнала «Фокус», который в 2021 году оценил состояние Кауфмана в 320 млн долларов. Кроме «Тедиса», Борис Кауфман, в партнерстве с Александром Грановским, управляют несколькими гостиницами через компанию Vertex Hotel Group— «Бристоль», «Лондонская» в Одессе и «Президент отель» в Киеве.

Возвращаясь к обвинениям БЭБ, добавим, что они непосредственно выдвинуты генеральному директору «Тедис» Тарасу Корнияченко, его заместителю и главному бухгалтеру предприятия. Как рассказал сам Кирияченко в интервью «Форбс»: «С Борисом Кауфманом общение плотное: и до войны, и во время нее. Есть определенные решения, которые акционер передал топ-менеджменту, но стратегические решения за ним».

Антикор пишет, что возможно, правоохранители выйдут на российские корни «Тедиса»: «Изначально дистрибьютор сигарет назывался «Мегаполис-Украина», как и его материнская структура в России, которая тоже злоупотребляла монополизмом на табачном рынке. Отцами-основателями перспективного бизнеса стала семья экс-президента Украины Виктора Януковича и российский оружейный барон Игорь Кесаев. А вот представлял их интересы официально Борис Кауфман. В 2016, когда иметь российские корни стало не то что не модно, а и опасно, Кесаев «продал» свою долю Кауфману и компания сменила название на «Тедис».

По мнению издания, не исключено, что доходы «Тедиса» до сих пор спонсируют российский ВПК. Ведь Кесаев является владельцем российского завода имени Дегтярева, который, среди прочего, производит стрелковое оружие, боезаряды для ПЗРК и ПТРК, которые используют против Украины. По крайней мере, такая ситуация сохранялась еще в 2021.

«А вот украинский бюджет, из которого финансируются Силы обороны, Борис Кауфман наполнять не спешит. Кабинет министров Украины внес в парламент проект закона, согласно которому налоговая преференция для электронных составит 20%. Эксперты напрямую называют собственника „Тедис“ лоббистом этого законопроекта. По расчетам специалистов общественной организации „Життя“, принятие налоговой преференции, приведет к недополучению в бюджет 15 млрд гривен за 2025-2028 годы, и с каждым следующим годом убытки бюджета будут составлять 2 млрд гривен», — пишет издание.

Отмечается, что в конце 2021 года, Борис Кауфман, заручившись поддержкой двух влиятельных «Слуг народа» уже пытался лоббировать правку № 144 к печально известному законопроекту № 5600. Правка не просто бы усилила, а и узаконила бы монополию «Тедиса» на сигаретном рынке. Но Верховная Рада, на удивление, тогда не пошла навстречу притязаниям пророссийского магната.

«Надеемся, что народным депутатам и сейчас хватит здравого смысла остановить процесс нанесения ущерба бюджету Украины, а судьям — поставить жирную точку в криминальной карьере любителя „русского мира“ Бориса Кауфмана», — пишет Антикор.

Справка. «Тедис» является фактическим монополистом розничного рынка сигарет в Украине. По данным компании, ее доля составляет 50%. Эксперты же считают, что доля «Тедиса» близка к 80%.

Тэги: Борис Кауфман, Александр Грановский, Тедис

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Кто устроил бойню в «Крокусе»: три версии
25.03.24 13:00

Кто устроил бойню в «Крокусе»: три версии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.03.24 13:35

В «Укрэнерго» рассказали, когда в Харькове возобновят энергопитание

27.03.24 13:20

Погода в Украине: синоптики обещают тепло и дожди

27.03.24 13:20

Лукашенко дал команду готовиться к противостоянию с Балтией, — СМИ

27.03.24 13:11

Лидер Китая обратился к американским толстосумам с важным посланием

27.03.24 12:37

Швеция «наехала» на НАТО из-за Украины

27.03.24 12:37

Сийярто заявил о риске начала Третьей мировой войны

27.03.24 12:29

Вучич сделал загадочное заявление, которое напугало сербов

27.03.24 12:20

Во Флориде детям до 14 лет запретят пользоваться соцсетями

27.03.24 11:48

Окружение Путина не верит в причастность Киева к теракту в «Крокусе», — СМИ

27.03.24 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 439 190 солдат

26.03.24 16:49

Алексей Данилов уволен с должности секретаря СНБО

26.03.24 15:21

ФСБ обвинила Украину в причастности к теракту в Крокусе

26.03.24 12:55

В четырех областях сетевые ограничения, — Минэнерго

26.03.24 10:11

ВСУ атаковали «Нептуном» корабль «Константин Ольшанский», захваченный в 2014 году в Крыму

26.03.24 09:46

Президента Венесуэлы хотели убить

26.03.24 08:27

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 438 160 солдат

25.03.24 15:34

В Киеве уже 10 пострадавших после утреннего ракетного удара. Разбор завалов продолжается

25.03.24 12:48

ПВО сбила баллистические ракеты над Киевом

25.03.24 11:36

Россияне снова атаковали Киев гиперзвуковыми ракетами

20.03.24 14:27

Названо главное правило крепкого сна

21.03.24 15:47

На Ровенщине значительно возросла заболеваемость опасной болезнью

20.03.24 15:29

Португальцы поведали о небывалой пользе оливкового масла

21.03.24 08:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 433 840 солдат

22.03.24 13:57

Виталий Елагин: у берегов Чили таинственно исчез известный российский спортсмен

21.03.24 08:47

Эпичное ДТП во Львове: столкнулись 25 машин

21.03.24 06:22

Канада дала Украине немало денег

22.03.24 10:32

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 434 710 солдат

20.03.24 15:45

Киевлянам рассказали о погоде до конца недели – ожидается снег

21.03.24 11:11

Объявлен состав сборной Украины на сегодняшний матч против Боснии

Фото и Видео
Лукашенко дал команду готовиться к противостоянию с Балтией, — СМИ
Лукашенко дал команду готовиться к противостоянию с Балтией, — СМИ
Лукашенко дал команду готовиться к противостоянию с Балтией, — СМИ
Лукашенко дал команду готовиться к противостоянию с Балтией, — СМИ
В Австралии змея чуть не задушила телеведущего в прямом эфире
В Австралии змея чуть не задушила телеведущего в прямом эфире
Вариации Гримм (2024): трейлер и дата выхода нового сериала-аниме
Вариации Гримм (2024): трейлер и дата выхода нового сериала-аниме
Павел Кириленко: чиновник «оброс» во время войны имуществом на 70 млн грн, - СМИ
Павел Кириленко: чиновник «оброс» во время войны имуществом на 70 млн грн, - СМИ
Фьюри — Усику: Беги, кролик, беги
Фьюри — Усику: Беги, кролик, беги
В Киеве уже 10 пострадавших после утреннего ракетного удара. Разбор завалов продолжается
В Киеве уже 10 пострадавших после утреннего ракетного удара. Разбор завалов продолжается
Дом Дракона, 2 сезон (2024): трейлер и дата выхода продолжения культового сериала
Дом Дракона, 2 сезон (2024): трейлер и дата выхода продолжения культового сериала
Паразит: Серые (2024): трейлер и дата выхода сериала по манге
Паразит: Серые (2024): трейлер и дата выхода сериала по манге
Чужой: Ромул (2024): трейлер и дата выхода
Чужой: Ромул (2024): трейлер и дата выхода
Фуриоса (2024): новый трейлер и дата выхода приквела «Безумного Макса»
Фуриоса (2024): новый трейлер и дата выхода приквела «Безумного Макса»
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.