Погода в Украине: синоптики обещают тепло и дожди

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в четверг, 28 марта, должно быть преимущественно без осадков, только в западных, Житомирской и Винницкой областях днем пройдет небольшой, в Закарпатье умеренный дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем кроме востока и юго-востока, местами возможны порывы 15-20 м/с.

Ночью от 0 до 5 тепла, на крайнем западе страны до плюс 9, в восточных областях местами 1-3 мороза. Днем плюс 12-17, в Крыму и на юге Одесской области до 20 тепла, на высокогорье Карпат плюс 5-10.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью 2-4 тепла, а днем плюс 14-16.

В пятницу, 29 марта, в Украине временами пройдут дожди, в южной части страны возможны грозы.

Ночью 4-9 тепла, днем плюс 11-16, на юге прогреется до 20 тепла. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в юго-западных областях местами порывы 15-20 м/с. На высокогорье Карпат дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем от 0 до 5 тепла.

В украинской столице после завтра временами пройдут дожди. Ночью 7-9 тепла, а днем плюс 13-15. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Ранее синоптики рассказали, каким будет апрель.