Лидер Китая обратился к американским толстосумам с важным посланием

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с представителями американских деловых кругов в Пекине. Он обратился к США с важным посланием.

Лидер Китая сказал: «В нынешней ситуации общие интересы Китая и США не сократились, их стало еще больше».

Чиновник добавил: «Вне зависимости от того, будь то традиционные области, такие как торговля, экономика и сельское хозяйство, или же новые сферы, в том числе изменение климата и искусственный интеллект, Китай и США должны помогать друг другу развиваться, а не мешать».

Кроме этого, по его словам, содействие восстановлению мировой экономики, решение международных и региональных острых вопросов требуют координации и сотрудничества между Китаем и США.

Си Цзиньпин резюмировал: «США следует двигаться с Китаем навстречу друг другу, сформировать правильное стратегическое восприятие, надлежащим образом решать чувствительные вопросы, поддерживать динамику стабилизации китайско-американских отношений и активно искать правильный путь сосуществования, продвигать устойчивое, стабильное и здоровое развитие китайско-американских отношений».

Ранее Китай пообещал поддерживать МВФ.