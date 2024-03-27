Швеция «наехала» на НАТО из-за Украины

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем резко высказался по поводу НАТО. Его слова цитирует издание Euractiv.

Дипломат сказал: «НАТО не делает достаточно для Украины».

По его словам, военные в нашей стране «нуждаются в пополнении почти всего».

Также министр отметил, что «предоставление Украине большего количества военной техники не является вопросом промышленного потенциала, а сводится к политическому лидерству и политической воле».

Он добавил: «Мы должны создавать больше стратегических трудностей для России».

Как известно, Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта.

Ранее в НАТО заявили о готовности к возможному конфликту с Россией.