В «Укрэнерго» рассказали, когда в Харькове возобновят энергопитание

Энергетики поэтапно восстанавливают энергопитание Харькова. Запитана вся критическая инфраструктура города, появился свет, хоть и с определенными ограничениями, в жилищах горожан. Ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться в ближайшие выходные. Об этом сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Руководитель «Укрэнерго» отметил, что смягчить графики плановых обесточений, возможно, удастся благодаря снижению потребления из-за значительного потепления, которое прогнозируют на субботу-воскресенье, а возобновление энергоснабжения города в полном объеме может занять от одной до двух недель (при отсутствии новых массированных атак).

Кудрицкий во время брифинга добавил, что разрушения были бы, минимум, вдвое больше, если бы не определенные инженерные решения для защиты критических элементов на энергообъектах, и заверил, что система комплексной защиты будет наращиваться и дальше.

Он также сказал, что у «Укрэнерго» сейчас достаточно оборудования, ремонтных бригад, специализированной техники и материалов, и в этом ситуация значительно отличается от предыдущего отопительного сезона, когда ощущался значительный дефицит оборудования.

Оценка ущерба, нанесенного энергосистеме во время ракетных и дроновых атак, продолжается, но Кудрицкий сообщил, что это — десятки миллионов гривен для подстанций «Укрэнерго» и сотни миллионов гривен для электростанций.

Как и в прошлом году, Украина надеется на международную помощь. В прошлом году «Укрэнерго» удалось аккумулировать для возобновления более 1 млрд. евро поддержки от западных партнеров.

Кудрицкий также заверил, что все поврежденные в результате атаки РФ 22 марта электростанции должны быть возвращены в работу, но сроки он не назвал, чтобы «не давать врагу информации».

Он добавил, что собственная генерация чрезвычайно важна и обеспечивает электроэнергией крупные города: Харьков, Киев, Львов, Днепр, Одессу. Поэтому поврежденные объекты будут восстанавливать усиленными темпами.

Кудрицкий подчеркнул, что Харьковская область еще не испытывала таких ударов, как 22 марта, но комплексные меры по защите объектов и подготовка к разным возможным сценариям в условиях войны помогли в разы снизить сроки восстановления электропитания.

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