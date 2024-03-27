В Украине могут вырасти тарифы на свет

Министерство энергетики на фоне обстрелов россиянами энергоинфраструктуры может повысить тарифы на свет. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии 24 канала.

«Перекрестные долги на рынке электроэнергии сейчас перевалили за 120 миллиардов гривен и продолжают расти», — сказал Харченко.

Он отметил, что в ситуации, когда есть долги и нет свободных средств, восстановление энергетики и даже подготовка к следующему отопительному сезону — очень сложная задача.

Он отметил, что после российских атак ситуация с энергосистемой очень сложная в Харьковской области, Одессе и Кривом Роге. По словам Харченко, в этих регионах в течение минимум двух-трех недель будут действовать графики отключения, пока не будет возобновлено более-менее стабильное энергоснабжение.

«Что касается в национальном масштабе, у нас есть огромная проблема — мы потеряли большой объем генерации. В целом ситуация достаточно сложная», — сказал он.

Харченко добавил, что без импорта электричества от европейских стран Украине, вероятнее всего, пришлось бы ограничивать потребителей на национальном уровне.

Напомним, тариф на электроэнергию для населения в Украине может быть повышен вдвое.