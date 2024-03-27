Ученые поведали о смертельной опасности резких колебаний веса

Эксперты из университета Эмори в США вместе со своими коллегами из других стран поведали о смертельной опасности резких колебаний веса. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что это увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Во время своей работы специалисты провели анализ информации о состоянии здоровья 92 363 человек из Million Veteran Program – это биобанк генетических данных, а также еще 65 047 людей, данные о которых предоставил биобанк Великобритании.

Оказалось, что значительные колебания индекса массы тела коррелировали с повышением риска сердечнососудистых заболеваний на 16%.

Сообщается также, что после поправок на возраст, пол, показатели систолического артериального давления, уровень общего холестерина и липопротеидов высокой плотности в крови, статус курения, наличие диабета и факт приема статинов (медикаменты для нормализации уровня холестерина) ученые узнали о том, что похудение и последующий значительный набор веса (или наоборот) также повышали вероятность сердечного приступа и инсульта.

Ранее немцы узнали о диабете кое-что жуткое.