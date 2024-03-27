Стало известно, что может спровоцировать «зверский» голод

Популярный нутрициолог из Великобритании Аманда Гамильтон поведала кое-что интересное. Она объяснила связь между качеством сна и самочувствием человека.

Так, по ее словам, поздний отход ко сну и недостаток ночного отдыха могут спровоцировать усиление аппетита и утомляемость днем.

В то же время, как отмечается, попытки получить энергию из пищи вечером зачастую приводят к трудностям с засыпанием и усугублению усталости.

Поясняется, что низкая продолжительность сна часто влечет за собой потерю контроля над аппетитом.

Также было сказано о том, что при сильной усталости организм человека будет пытаться восполнить энергию с помощью жирной, сладкой и калорийной пищи.

Информируется, что нарушение структуры сна или недосып повышают продукцию грелина, то есть гормона, увеличивающего тягу к пище.

Уточняется, что уровень лептина, так называемого гормона «сытости», при этом снижается.

Сообщается, что под вечер многим людям становится труднее контролировать себя и отказываться от пищи. Некоторые вынуждены ужинать или перекусывать поздно из-за ненормированного рабочего графика.

Эксперт заявила, что стремление получить больше энергии с пищей на ночь (то есть меньше, чем за три часа до сна) может привести к трудностям с засыпанием и ночным пробуждениям, что может стать причиной усталости после пробуждения.

Резюмируется, что диетологи не рекомендуют злоупотреблять сладкими продуктами в вечерние часы, так как скачок уровня глюкозы в крови после употребление шоколада и мороженого может провоцировать выброс гормонов, нарушающих сон.

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