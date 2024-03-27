Назван неочевидный признак дефицита витамина D

Популярный диетолог и специалист по спортивному питанию из США Джесс Хиллард озвучила неочевидный признак дефицита витамина D. Стало известно, что об этом может говорить.

По ее словам, снижение либидо может свидетельствовать о неполноценном питании и отсутствии необходимого количества витамина D в рационе питания.

Эксперт поведала, что основное назначение витамина D в организме человека это обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Также он укрепляет иммунную систему и помогает снизить риск некоторых заболеваний, например, рассеянного склероза и сахарного диабета.

Поясняется, что его недостаток негативно сказывается на выработке важного для мужчин гормона тестостерона.

Она сказала: «Апатия, плохое настроение и упадок сил также могут стать причиной снижения либидо у женщин. Другими симптомами дефицита этого пищевого компонента могут быть боли в области головы, в мышцах, костях и суставах, а также ощущение покалывания в руках и ногах».

Резюмируется, что восполнить дефицит можно с помощью добавок или коррекции питания, увеличив долю макрели, сардин, яиц и грибов в рационе питания.

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