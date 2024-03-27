Диетологи назвали оптимальные фруктовые перекусы

Диетологи из Массачусетского университета в США рассказали об оптимальных фруктовых перекусах. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что сухофрукты, фруктовое пюре и консервированные фрукты содержат самое большое количество клетчатки и питательных веществ.

При этом, как подчеркивается, в данных типах продуктов мало сахара.

В ходе своей работы американцы проанализировали содержание питательных веществ в 1497 видах фруктовых снеков.

Уточняется, что для сравнения полезности закусок специалисты использовали индекс Nutrient Rich Foods: он рассчитывает общий показатель качества питания на основе определенного набора питательных веществ в продуктах.

Поясняется, что данная модель учитывает содержание желательных нутриентов (белка, пищевых волокон, калия, витамина D, кальция, железа) и тех, которые должны быть ограничены в рационе (насыщенные жиры, холестерин, добавленный сахар и натрий).

В результате выяснилось, что сухофрукты, фруктовое пюре и консервированные фрукты были наименее сладкими и жирными.

Такие виды перекусов показали также высокое содержание клетчатки, необходимой для нормальной работы кишечника неперевариваемых волокон.

При этом в список относительно нездоровых перекусов попали мармелад и батончики на фруктовой основе.

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