Диетологи назвали оптимальные фруктовые перекусы

Диетологи из Массачусетского университета в США рассказали об оптимальных фруктовых перекусах. Появились данные их отчета.
В нем сказано, что сухофрукты, фруктовое пюре и консервированные фрукты содержат самое большое количество клетчатки и питательных веществ.
При этом, как подчеркивается, в данных типах продуктов мало сахара.
В ходе своей работы американцы проанализировали содержание питательных веществ в 1497 видах фруктовых снеков.
Уточняется, что для сравнения полезности закусок специалисты использовали индекс Nutrient Rich Foods: он рассчитывает общий показатель качества питания на основе определенного набора питательных веществ в продуктах.
Поясняется, что данная модель учитывает содержание желательных нутриентов (белка, пищевых волокон, калия, витамина D, кальция, железа) и тех, которые должны быть ограничены в рационе (насыщенные жиры, холестерин, добавленный сахар и натрий).
В результате выяснилось, что сухофрукты, фруктовое пюре и консервированные фрукты были наименее сладкими и жирными.
Такие виды перекусов показали также высокое содержание клетчатки, необходимой для нормальной работы кишечника неперевариваемых волокон.
При этом в список относительно нездоровых перекусов попали мармелад и батончики на фруктовой основе.
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