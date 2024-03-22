В НАТО заявили о готовности к возможному конфликту с Россией

Страны НАТО готовы к потенциальному военному конфликту с Россией. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью АрмияInform.

Бауэр отметил, что в НАТО поняли изменение ситуации безопасности еще в 2014 году, после российской оккупации Крыма.

Так, с 2019 года страны Североатлантического союза начали возвращаться к коллективной безопасности: изменили оборонную стратегию, операционное планирование, силы, необходимые для выполнения всех этих задач.

«Теперь мы все понимаем, что при возвращении к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась», — сказал адмирал НАТО.

На вопрос, готов ли Альянс к конфликту с Россией, он ответил: «Да».

«Это наша главная задача — быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодня и одновременно улучшение возможностей для будущего», — отметил Бауэр.

О готовности на восточном фланге НАТО, для которого наиболее высокие потенциальные угрозы, он напомнил, как Альянс с 2016 года расширил присутствие в Балтии, а с началом полномасштабной войны — в Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии.

«Теперь у нас восемь таких боевых групп численностью в батальон, которые в случае необходимости могут быть объединены в бригаду. Соответствующие страны постоянно отрабатывают этот механизм. Если потребуется больше, тогда мы это рассмотрим. Но пока этого достаточно», — сказал адмирал НАТО.

Он добавил, что современная война имеет и другие измерения, как киберпространство или атаки в космосе, а также у России есть способы оказывать влияние в Арктике, на западе Атлантического океана, в Африке, Средиземноморье, Черном море.

«Было бы глупо фокусироваться только на восточном фланге, потому что россияне не только там. Они повсюду. И именно поэтому НАТО постоянно отслеживает их действия и соответственно реагирует по необходимости», — отметил Бауэр.

Напомним, Дуда сказал, когда Россия может атаковать НАТО.