«Молекулы сытости»: ученые рассказали, что это такое

В нем говорится о том, что после интенсивных физических нагрузок в организме человека вырабатываются особые «молекулы сытости».

Ученые поясняют, что такое же вещество синтезируется в результате приема популярного лекарства от диабета под названием «Метформин».

Отмечается, что во время изучения образцов крови людей с диабетом, принимающих метморфин для контроля уровня сахара в крови, американцам удалось узнать, что данный препарат стимулирует выработку молекулы под названием lac-phe.

Сказано, что Lac-Phe иногда называют «молекулой сытости» из-за ее способности нормализовать обмен веществ и улучшать контроль аппетита.

Также было обнаружено, что увеличить число lac-phe в организме можно не только медикаментозным путем, но и с помощью физических нагрузок.

Сообщается, что выработка «молекул сытости» ускоряется по завершении высокоинтенсивных тренировок.

Исследователи информируют, что тяжелые тренировки способны стимулировать расщепление глюкозы в организме, снижая уровень сахара в крови, а также усиливать образование лактата (молочной кислоты) в тканях.

Добавляется, что лактат представляет собой продукт клеточного обмена веществ, вырабатывающийся при значительном утомлении мышц.

Lac-Phe назвали «смесью» лактата и аминокислоты, известной как фенилаланин.

Резюмируется, что выработкой lac-phe обусловлено отсутствие чувства голода после интенсивных упражнений.

Ранее диетологи рассказали о «коварных» продуктах, из-за которых можно набрать вес.