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Новости > В Дії появились документы об образовании

В Дії появились документы об образовании

Агата Кловская
22.03.24 15:27
148
В Дії появились документы об образовании

В приложении Дія уже отображаются документы об образовании. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Это значит, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не надо волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой — в Дії», — отметил Федоров.

Сообщается, что теперь в приложении должны отображаться:

— Свидетельство о базовом среднем образовании;

— Аттестат/свидетельство о среднем образовании;

— Свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации;

— Диплом квалифицированного рабочего;

— Диплом профессионального младшего бакалавра;

— Диплом младшего специалиста;

— Диплом младшего бакалавра;

— Диплом бакалавра;

— Диплом специалиста;

— Диплом магистра;

— Диплом доктора философии;

— Диплом доктора искусства.

«Обновите Дію, и документы подтянутся автоматически, но при условии, что они есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Работаем, чтобы позже были и приложения. Пользуйтесь образовательными документами, когда вступаете в вуз или устраиваетесь на работу. А Дія продолжает создавать полезные и нужные сервисы», — добавил министр.

Напомним, в приложении «Дія» случился масштабный сбой.

Тэги: образование, документы, дія

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