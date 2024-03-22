В Дії появились документы об образовании

В приложении Дія уже отображаются документы об образовании. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Это значит, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не надо волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой — в Дії», — отметил Федоров.
Сообщается, что теперь в приложении должны отображаться:
— Свидетельство о базовом среднем образовании;
— Аттестат/свидетельство о среднем образовании;
— Свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации;
— Диплом квалифицированного рабочего;
— Диплом профессионального младшего бакалавра;
— Диплом младшего специалиста;
— Диплом младшего бакалавра;
— Диплом бакалавра;
— Диплом специалиста;
— Диплом магистра;
— Диплом доктора философии;
— Диплом доктора искусства.
«Обновите Дію, и документы подтянутся автоматически, но при условии, что они есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Работаем, чтобы позже были и приложения. Пользуйтесь образовательными документами, когда вступаете в вуз или устраиваетесь на работу. А Дія продолжает создавать полезные и нужные сервисы», — добавил министр.
Напомним, в приложении «Дія» случился масштабный сбой.