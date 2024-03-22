США призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ, — Financial Times

США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, потому что удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) якобы могут привести к росту мировых цен на нефть. Об этом заявило британское издание Financial Times со ссылкой на неназванные источники в пятницу.

«Неоднократные предупреждения из Вашингтона были адресованы высокопоставленным чиновникам Службы государственной безопасности Украины (СБУ) и управлению военной разведки, известной как ГУР», — убеждает СМИ.

Цены на нефть в 2024 году выросли примерно на 15% — до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начинает свою кампанию по переизбранию.

«Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов», — заявил президент консалтинговой Rapidan Energy, бывший советник Белого дома по энергетике Боб МакНелли.

Вашингтон также обеспокоен тем, что если Украина продолжит наносить удары по российским объектам, расположенным в сотнях миль от границы, Россия якобы может нанести удар по энергетической инфраструктуре, на которую опирается Запад, говорится в публикации. Речь идет о трубопроводе КТК, по которому нефть из Казахстана через Россию поступает на мировой рынок.

Западные компании, включая ExxonMobil и Chevron, используют трубопровод, который Москва ненадолго закрыла в 2022 году.

Напомним, неизвестные дроны «остановили» работу одного из крупнейших НПЗ в России.