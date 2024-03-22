В британской разведке сообщили, сколько еще РФ будет обстреливать Украину

Россия продолжит наносить воздушные удары по Украине, пока у нее будут для этого средства. Это делается с целью поддерживать давление на украинское правительство и население. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 21 марта Россия нанесла первый более чем за месяц крупный удар с использованием авиации дальнего действия по Украине. В состав ударной группы вошли не менее 10 самолетов Ту-95, действовавших с авиабаз Оленегорск и Энгельс, а также истребители МиГ-31. Было выпущено не менее 20 ракет (в том числе Х-101 и «Кинжал») преимущественно на Киев.

С момента предыдущего авиационного удара по Киеву прошло 44 дня.

По данным британской разведки, вполне возможно, что месячная пауза в ударах с использованием дальней авиации была вызвана проблемами управления и планирования авиапарка. Санкции, вероятно, ограничили возможность России получить доступ к ключевым компонентам как самолетов, так и ракет. Продолжающиеся успехи украинской ПВО, вероятно, также осложнили планирование российской атаки.

«Россия почти наверняка продолжит наносить удары по критически важным точкам, насколько позволят самолеты, экипажи и запасы оружия, пытаясь поддерживать давление на украинское правительство и население посредством своей возможности нанесения ударов в условиях противостояния», — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по ДнепроГЭС.