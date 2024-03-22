Война в Украине: ситуация на фронтах на 22 марта

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на пятницу, 22 марта.

За минувшие сутки произошло 74 боевых столкновений.

Противник нанес 36 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 150 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Россияне снова массированно атаковали нашу страну. Комбинированная атака ракетами различных типов и БпЛА типа Shahed началась вечером накануне с применения ударных беспилотников. Ночью противник запустил крылатые ракеты. Информация о последствиях атаки и нанесенных разрушениях уточняется.

К сожалению, за прошлые сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Ворожба, Гриценково Сумской области; Олек Синьковка Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Терны, Новосадово, Григорьевка, Калиновка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Орловка, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области.

Всего под артиллерийским огнем были около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Сказано, что на Купянском направлении россияне совершили 2 безуспешных штурма позиций ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Отмечается, что на Лиманском направлении украинские военные отбили 11 атак России у населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное, Веселое, Роздоловка Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону ВСУ.

Указывается, что на Бахмутском направлении украинские военные отбили 15 атак россиян в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

Добавляется, что на Авдеевском направлении ВСУ было отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

Украинцам поведали, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где противник при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Военные рассказали, что на Ореховском направлении ВСУ отбили 8 атак, противник при поддержке авиации атаковал позиции украинских военных в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Уточняется, что на Херсонском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Также за сутки украинская авиация нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству и 2 средствам противовоздушной обороны России.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 434 710 солдат.