Португальцы поведали о небывалой пользе оливкового масла

Эксперты из университета Порту в Португалии выявили новое полезное свойство оливкового масла. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что антиоксидантные свойства оливкового масла способны повысить эффективность лечения нейробластомы, то есть злокачественного новообразования, которое развивается из клеток-предшественников нервной системы, нейробластов.

Ученые поведали, что нейробластомой в основном заболевают дети в возрасте до пяти лет. Данное заболевание зачастую возникает из-за генетической мутации, возникающей во время раннего развития. В то же время, окислительный стресс в организме может ускорить разрастание опухолей из нейробластов – зародышевых клеток, которые в норме превращаются в нейроны.

Проведенная работа исследователей являет из себя обзор существующих специально отобранных научных работ, изучающих свойства оливкового масла.

Оказалось, что фенольное соединение OLE, содержащиеся в этом продукте, а также продукт его ферментации под названием HT могут снижать окислительный стресс в организме.

Информируется, что эти вещества могут защищать клетки организма от повреждений свободными радикалами – химическими частицами, которые накапливаются в ходе естественного обмена веществ.

Подобное действие также связано с противоопухолевым эффектом.

Резюмируется, что использование оливкового масла в качестве элемента комплексной терапии может повысить эффективность медикаментозного лечения нейробластомы и снизить вероятность метастазирования.

Ранее диетологи рассказали о «коварных» продуктах, из-за которых можно набрать вес.