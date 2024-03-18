Ученые рассказали, эффективны ли краткосрочные диеты для подростков

Ученые из Сиднейского университета поведали о том, эффективны ли краткосрочные диеты для подростков. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что для подростков, страдающих ожирением, безопасны и эффективны краткосрочные, очень низкокалорийные диеты, если те находятся под наблюдением опытного диетолога.

Поясняется, что диеты с очень низким содержанием калорий предполагают потребление менее 800 калорий в день.

Подчеркивается, что иногда диетологи не советуют прибегать к подобным диетам, ведь при переходе на обычный рацион питания высок риск обратного набора веса до изначальных значений.

Эксперты предупреждают, что иногда можно набрать даже больше килограммов, чем было сброшено.

Но, при этом, данные диеты могут назначаться людям с ожирением, которые хотят сбросить вес, но не поддаются обычным диетам и программам упражнений.

Всего в проведенном исследовании приняли участие 134 подростка с ожирением и по крайней мере одним сопутствующим заболеванием, таким как высокое кровяное давление или инсулинорезистентность.

Добровольцев посадили на четырехнедельную диету, по окончании которой они смогли похудеть на 5,5 килограммов.

Сказано, что у 95% подростков был по крайней мере один побочный эффект, у 70% - три.

Указывается, что самыми распространенными побочными эффектами были чувство голода, усталость и головные боли.

Резюмируется, что такие диеты под контролем медицинских работников несмотря на побочные эффекты, приемлем для многих подростков с ожирением средней и тяжелой степени.

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