В МОК назвали примерное количество российских атлетов на предстоящей Олимпиаде в Париже

На предстоящей летней Олимпиаде 2024 года в Париже могут выступить около 40 российских спортсменов. Так считает вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс.

По мнению чиновника, многие представители страны-агрессора откажутся выступать под нейтральным флагом, кроме того представителей РФ не будет ни в одном командном виде спорта.

«Вопрос в том, сколько россиян будет там, потому что они не будут участвовать ни в одном командном виде спорта, потому что они не могут соперничать как Россия. Все, кто готовился в российских военных клубах, не едут. Я не знаю, но очевидно, что некоторые спортсмены могут решить не ехать, если они не соревнуются за Россию. Я могу ошибаться, но, похоже, я читал, что их количество может составить только 40 человек», — цитирует Коутса The Guardian.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

Напомним, мэр Парижа не хочет видеть россиян на Олимпиаде-2024.