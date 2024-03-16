Александр Качный и «подарок» в 6,5 миллиона гривен. Откуда деньги?

В 2022 году 87-летняя теща народного депутата Александра Качного (запрещенная ныне «Оппозиционная платформа») подарила своей дочери 6,5 миллиона гривен, но не смогла вспомнить откуда взяла столько денег. Информация об этом недавно появилась на страницах Bihus.Info.

Теща Александра Качного Кроме заявила, что «могла бы подарить и больше», но на уточняющий вопрос о предпринимательской деятельности, женщина ответила, что всю жизнь работала бухгалтером и попросила больше не беспокоить ее, сообщает Антикоррупционная правда.

Александр Качный отразил столь ценный подарок от своей тещи в своей электронной декларации за 2022 год.

При этом Александр Качный заявил, что родители его жены якобы продали дом и подарили вырученные деньги дочери. Кроме того, отец его жены, по его словам, якобы занимался бизнесом, поэтому «имел возможность иметь недвижимость».

Правда, есть одна нестыковка. Как оказалось, теща и отец жены Александра Качного по-прежнему живут в старом пятиэтажном здании в киевском районе Дарницкий.