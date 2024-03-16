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Новости > Худшее время суток: ученые, наконец, его назвали

Худшее время суток: ученые, наконец, его назвали

Агата Кловская
16.03.24 18:52
139
Худшее время суток: ученые, наконец, его назвали

Исследователи обнаружили, что наихудшим временем суток являются пять часов утра. Именно в это время многие люди сообщают о наихудшем настроении, независимо от того, когда они проснулись. Однако к 17:00 большинство чувствуют себя даже веселее, чем обычно.

Один из авторов исследования пояснил, что настроение само по себе меняется от самого низкого утром до самого высокого к вечеру. И это не зависит от того, выспался человек или нет.

Также на настроение влияет общее количество времени бодрствования: тот, кто не спал всю ночь до пяти утра, будет чувствовать себя хуже, чем тот, кто в это время просыпается.

Тэги: наука

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