Английского языка не существует, утверждает французский профессор

Английский «не существует» и является просто плохо произносимым и исковерканным французским языком, утверждает советник Макрона, профессор лингвистики из Лиона — Бернард Черкиглини.

Профессор выпустил новую книгу «Английского языка не существует. Это испорченный французский» [«La langue anglaise ­n’existe pas. C’est du français mal prononcé»].

The Times цитирует профессора: «Французский столетиями был государственным языком и языком общения Англии. Французский дал английскому необходимый словарный запас в области права, торговли, духовности, искусства и государственного управления. Если английский сегодня является международным языком, то только благодаря французскому».