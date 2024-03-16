Андрей Довбенко: преступника, «смотрящего» за Минюстом, ищет НАБУ, - СМИ

НАБУ, утверждает, что Андрей Довбенко является организатором преступной группы, разоблаченной на махинациях с арестованным имуществом, переданным в управление АРМА. Как пишет Новое время, Бюро объявило в розыск Андрея Довбенко, при этом назвав его «смотрящим» за Минюстом.

Утверждается, что на протяжении 2017−2018 годов Андрей Довбенко предложил главе АРМА ввести коррупционную схему по реализации арестованного имущества. Как человек, который на протяжении нескольких лет оказал опосредованное влияние на формирование и реализацию государственной правовой политики Министерства юстиции, саму АРМУ, ГП Сетам, Андрей Довбенко был хорошо осведомлен о специфике этого направления деятельности агентства.

Андрей Довбенко, как утверждается, якобы разработал план, предусматривавший установление контроля за всеми этапами: с момента передачи вещественных доказательств АРМА до их продажи по заниженной стоимости на подконтрольной торгплощадке подконтрольным компаниям. А глава АРМА якобы предложение Андрея Довбенко. Среди прочего он обеспечил принятие необходимой нормативной базы, которая позволила создать видимость законности манипуляциям с арестованным имуществом в интересах ОПГ.

По предварительным оценкам, причиненный Андреем Довбенко ущерб составил почти 500 млн грн.