Ученые рассказали о правиле пяти тысяч шагов

Эксперты из Лондонской школы экономики совместно со специалистами из британской страховой компании Vitality поведали о пользе ходьбы. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что прохождение не менее пяти тысяч шагов три раза в неделю может увеличить продолжительность жизни на два с половиной года у мужчин и на три года у женщин.

Британцы во время своей работы проанализировали уровни физической активности более миллиона человек за последние десять лет, после чего создали карту «двигательных» привычек жителей Великобритании и Южной Африки.

Оказалось, что 35% британцев относятся к категории малоактивных людей.

Ученые предостерегают, что пассивный образ жизни может стать провокатором сердечнососудистых заболеваний, ожирения, диабета и рака.

Выяснилось, что увеличение подвижности физически неактивных людей до пяти тысяч шагов в неделю потенциально позволит Национальной службе здравоохранения Великобритании ежегодно экономить четыре миллиарда фунтов стерлингов благодаря сокращению числа госпитализаций.

Подчеркивается, что сумма предполагаемых сэкономленных денег может вырасти до 15 миллиардов фунтов стерлингов, если малоподвижные люди начнут проходить по пять тысяч шагов три раза в неделю.

Информируется, что 15 тысяч шагов в неделю могут поспособствовать увеличению продолжительность жизни на два с половиной года у мужчин и на три года у женщин. Такой положительный эффект связан со снижением темпов развития диабета, ожирения, а также заболеваний сердца, сосудов и психики вследствие улучшения физической формы.

Ранее итальянцы поведали, как снизить риск инсульта.