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Новости > Ученые поведали о небывалой пользе кимчи

Ученые поведали о небывалой пользе кимчи

Александр Панько
07.03.24 13:26
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Ученые поведали о небывалой пользе кимчи

Исследователи из университета Чунг Анг в Южной Корее поведали о небывалой пользе кимчи – остро приправленных квашеных овощей. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что употребление в пищу до трех порций кимчи в день способно сократить количество жира в области живота, а это, в свою очередь, снижает риск развития диабета.

Всего в проведенном исследовании приняли участие 115 726 человек в возрасте 40-69 лет.

Специалисты собрали информацию о состоянии здоровья участников и оценили их рост и вес для выявления ожирения.

Также они узнали о том, страдают ли добровольцы абдоминальным ожирением, которое определялось как окружность талии более 90 сантиметров у мужчин и более 85 сантиметров у женщин.

Людей попросили предоставить информацию о своих пищевых привычках.

Отмечается, что потребление кимчи оценивалось с помощью опросника частоты приема пищи.

Выяснилось, что у мужчин потребление до трех порций этого блюда ежедневно было связано с более низкой распространенностью ожирения.

Сказано, что кимчи из капусты оказалось способно снижать у них вероятность опасного увеличения окружности талии на 10%.

Сообщается, что у мужчин и женщин, которые употребляли кимчи из белой редьки, вероятность развития абдоминального ожирения снижалась на 8% и 11% соответственно.

Резюмируется, что существенный объем жировой ткани способен снизить клеточную восприимчивость к важнейшему гормону, отвечающему за расщепление глюкозы – инсулину, что значительно увеличивает риск развития сахарного диабета.

Ранее ученые назвали гениальный по своей простоте способ похудения.

Тэги: ученые, здоровье, мир

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