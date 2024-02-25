Трамп пообещал отомстить Байдену

Экс-президент США Дональд Трамп обрушился на действующие власти страны с новой яростной критикой. Произошло это на Конференции консервативного политического действия.

Он сказал: «Мы вернем нашу страну. Для тяжело работающих американцев 5 ноября будет новым днем освобождения, а для лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну, для них это будет судный день».

При этом бывший лидер американцев добавил, что его не удивили слова президента России Владимира Путина о том, что действующий президент США Джо Байден предпочтительней для Кремля из-за своей предсказуемости.

Дональд Трамп считает: «Мы стали насмешкой для всего мира. Ваша победа станет возмездием, ваша свобода. Нашей наградой, беспрецедентный успех США. Моей абсолютной местью. Вот, что я хочу: успех будет нашей местью».

Политик предрек: «Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать. Если Джо Байден выиграет в 2024-м году, худшее только предстоит. Он не знает, что происходит. он окружен очень плохими фашистами».

Ранее Трамп намекнул, что Байден может умереть уже осенью.