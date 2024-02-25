Украинцам рассказали о крайне сложной ситуации на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС, которую контролируют россияне, остается непростой. О том, что там происходит, поведало Министерство энергетики.

Сказано о том, что объект остается на одной линии питания с тех пор, как резервная ВЛ 330 кВ была повреждена и отключена из-за их обстрелов еще 20 февраля.

Информируется: «К сожалению, из-за сложной ситуации с безопасностью и отсутствия стабильного допуска от военных для энергетиков линия остается обесточенной».

Добавляется: «Соответственно, как и все предыдущие дни, Запорожская АЭС остается на одной линии питания. Однако энергетики делают все возможное для ее восстановления».

В «Укрэнерго», что накануне, вечером субботы, энергетикам удалось отремонтировать и ввести в работу ВЛ 330 кВ, которая является резервной для ЗАЭС.

Сегодня же утром уточнили, что ремонтные бригады включили недавно поврежденную российскими обстрелами линию 330 кВ, что усилило стабильность энергоснабжения Днепропетровской области, однако все еще продолжают работать над восстановлением энергетической инфраструктуры, от которой зависит надежность электроснабжения объекта.

Напоминается о том, что ЗАЭС имеет связь с энергосистемой нашей страны лишь через одну линию – ВЛ-750кВ «Днепровская». Вторая работающая линия (резервная) – ВЛ-330 кВ «Ферросплавная-1» – была отключена днем 20 февраля после обстрелов России.

Ранее мы писали, что ситуация на ЗАЭС остается очень тревожной.