Гольфстрим остановится в 2025 году, - считают ученые

Сенат США одобрил пакет помощи Украине. Но радоваться рано
В ТЦК объяснили, кого точно не могут призвать во время мобилизации
Украинцев призвали приходить в аптеки с телефоном. Названа причина
Зеленский собрался в турне по столицам Западной Европы, — Bloomberg
Евросоюз приблизился к «освоению» замороженных активов РФ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 397 080 солдат
Польские фермеры начали акции протеста еще на двух КПП
Зеленский утвердил продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских фур
Трамп призвал не оказывать помощь Украине