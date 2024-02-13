Гольфстрим остановится в 2025 году, - считают ученые

Атлантическое течение Гольфстрим может обрушиться уже в 2025 году, погрузив Европу в глубокие морозы.

Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах предупреждают , что резкое прекращение течений в Атлантическом океане выглядит более вероятным, чем когда-либо, поскольку компьютерное моделирование обнаруживает, что в ближайшем будущем намечается переломный момент, «похожий на скалу».

Отмечается, что основной вклад в скорую остановку Гольфстрима вносят тающие ледники Гренландии, а сама остановка тёплого течения может произойти уже в 2025 году.

Гольфстрим — тёплое морское течение в Атлантическом океане. В узком смысле Гольфстримом называют течение вдоль восточного побережья Северной Америки от Флоридского пролива до Ньюфаундлендской банки (так оно, в частности, отмечается на географических картах). В широком смысле Гольфстримом часто называют систему тёплых течений в северной части Атлантического океана от Флориды до Скандинавского полуострова, Шпицбергена, Баренцева моря и Северного Ледовитого океана.