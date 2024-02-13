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Новости > В Кремле пригрозили «серьезными последствиями» для мировой экономики из-за конфискации замороженных активов РФ

В Кремле пригрозили «серьезными последствиями» для мировой экономики из-за конфискации замороженных активов РФ

Агата Кловская
13.02.24 15:15
242
В Кремле пригрозили «серьезными последствиями» для мировой экономики из-за конфискации замороженных активов РФ

Мировая экономика столкнется с серьезными последствиями, если западные страны конфискуют замороженные активы РФ. Такую точку зрения озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 13 февраля.

«Мы неоднократно говорили, что принятие решений об экспроприации чужой собственности так или иначе серьезнейшим образом скажется на мировой экономике, на праве, на перспективах развития экономики, на инвестиционном климате», — заявил он.

По мнению Пескова, экспроприация активов «может быть серьезным потрясением для всех основ мировой экономики».

Он вновь заверил, что Россия будет защищать свою собственность и будет юридически преследовать всех, кто попытается на нее посягнуть.

«Пытаются ставить вопрос об экспроприации наших активов, нашей собственности. Это посягательство на частную собственность, это незаконное действие. Мы будем преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и их имплементации. Россия будет защищать свои интересы», — заверил Песков.

Так представитель Кремля высказался о вчерашнем решении Совета ЕС, который создает легальную базу для использования в пользу Украины прибыли от замороженных активов России. При этом Песков считает, что «никакого новшества не было»: по сути этот документ — «разъяснение о прежних решениях».

Напомним, Евросоюз приблизился к «освоению» замороженных активов РФ.

Тэги: экономика, Кремль, Дмитрий Песков, замороженные активы

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