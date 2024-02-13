Ученые узнали о потери слуха кое-что новое

Исследователи из Питтсбургского университета в США выяснили кое-что новое о потери слуха. Появились данные их отчета.
В нем говорится, что потеря слуха, вызванная громким шумом, связана с избытком минерала цинка, который необходим для правильного функционирования клеток внутреннего уха.
Поясняется, что воздействие импульсного шума (таких как выстрел или звуковой сигнал) способно привести к внезапной потере слуха.
По словам ученых, звук чрезмерно стимулирует чувствительные слуховые клетки, что приводит к их необратимому повреждению.
Теперь же эксперты решили выяснить, какие именно молекулярные механизмы лежат в основе разрушения клеток.
Опыты проводили на лабораторных мышах.
Оказалось, что через несколько часов после воздействия громкого шума у грызунов резко возрастает уровень цинка.
Сказано, что воздействие громких звуков вызывает интенсивное высвобождение цинка во внешнее и внутриклеточное пространство, что, в конечном итоге, приводит к повреждению клеток и нарушает нормальную межклеточную коммуникацию.
Выяснилось, что такая потеря слуха частично обратима.
Сообщается, что существуют препараты, работающие как «молекулярные губки», которые способны улавливать избыток свободного цинка в тканях и нейтрализовать его.
Ожидается, что данное открытие может поспособствовать разработке новых методов лечения глухоты.
Ранее была названа еще одна причина повышать свой уровень физической активности.