Ученые узнали о потери слуха кое-что новое

Исследователи из Питтсбургского университета в США выяснили кое-что новое о потери слуха. Появились данные их отчета.

В нем говорится, что потеря слуха, вызванная громким шумом, связана с избытком минерала цинка, который необходим для правильного функционирования клеток внутреннего уха.

Поясняется, что воздействие импульсного шума (таких как выстрел или звуковой сигнал) способно привести к внезапной потере слуха.

По словам ученых, звук чрезмерно стимулирует чувствительные слуховые клетки, что приводит к их необратимому повреждению.

Теперь же эксперты решили выяснить, какие именно молекулярные механизмы лежат в основе разрушения клеток.

Опыты проводили на лабораторных мышах.

Оказалось, что через несколько часов после воздействия громкого шума у грызунов резко возрастает уровень цинка.

Сказано, что воздействие громких звуков вызывает интенсивное высвобождение цинка во внешнее и внутриклеточное пространство, что, в конечном итоге, приводит к повреждению клеток и нарушает нормальную межклеточную коммуникацию.

Выяснилось, что такая потеря слуха частично обратима.

Сообщается, что существуют препараты, работающие как «молекулярные губки», которые способны улавливать избыток свободного цинка в тканях и нейтрализовать его.

Ожидается, что данное открытие может поспособствовать разработке новых методов лечения глухоты.

Ранее была названа еще одна причина повышать свой уровень физической активности.