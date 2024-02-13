Китайцы рассказали о небывалой пользе черноплодной рябины

Исследователи из Шэньянского сельскохозяйственного университета в Китае поведали о пользе черноплодной рябины. Появились данные их отчета.

Ученые говорят, что эти ягоды помогают контролировать артериальное давление.

По их словам, связано это с содержанием в ней полифенолов, то есть растительных антиоксидантных соединений, которые способны бороться с воспалением в организме и нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов (особых форм кислорода), замедляя, в резульатте, клеточное старение.

Эксперты установили, что черноплодная рябина полезна при лечении гипертонии.

Поясняется, что экстракты черноплодной рябины, которые содержат как полифенолы, так и неполифенолы, способны серьезно снижать артериальное давление за счет цианидинов (солей цианистоводородной кислоты) и хлорогеновой кислоты.

Информируется о том, что опыт с участием крыс доказал, что ежедневное употребление черноплодной рябины может стабилизировать систолическое и диастолическое кровяное давление у грызунов за четыре недели.

Кроме этого, отмечается и то, что эти ягоды оказывают мочегонное действие. Благодаря антиоксидантам из организма выводятся вредные для органов свободные радикалы, снижается перекисное окисление липидов крови и улучшается сосудистая функция.

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