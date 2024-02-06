Непогода в США больно ударила по местным майнерам

В США местные майнеры столкнулись с неожиданными проблемами. Об этом сообщает издание Blockwoks.

Информируется, что из-за непогоды им пришлось существенно сократить производство Bitcoin в прошлом январе.

Так, как стало известно, добыча Marathon Digital за месяц снизилась на 42% по сравнению с предыдущим месяцем: с 1853 BTC в декабре до 1084 BTC в январе.

Глава компании Фред Тиль поведал: «Перебои, связанные с погодой и сбоями оборудования, привели к отключению объектов».

В то же время, производство Riot Platforms снизилось с 619 до 520 BTC.

Кроме этого, CleanSpark, Cipher Mining и Bitfarms сократили добычу Bitcoin на 20%, сгенерировав 577 BTC, 371 BTC и 357 BTC соответственно.

Добавим, что Core Scientific, которая только недавно вышла из состояния банкротства и повторно зарегистрировалась на Nasdaq, в январе добыла 1027 BTC по сравнению с 1177 BTC.

Ранее мы писали, что цена Bitcoin стремительно растет с начала года.