В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей. За прошедшую неделю выявлено 11 305 случаев (на 2244 случая больше, чем в предыдущую неделю). Об этом сообщает КГГА.

Медики призывают родителей не водить детей с симптомами гриппа и ОРВИ в детские сады и школы.

Если уровень заболеваемости среди школьников и дальше будет расти, власти будут вынуждены рекомендовать столичным учебным заведениям работать дистанционно, подчеркнули в городской администрации.

Напомним, в Сумах школы переходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.