Трамп выступил против денег для Украины и припугнул американцев аномальным наплывом мигрантов

Бывший президент США Дональд Трамп сделал ряд очередных громких заявлений. Произошло это в эфире подкаста Дэна Бонджино.

Так, он раскритиковал законопроект Сената, который объединяет помощь Украине, Израилю и выделение средств на охрану границ.

Накануне, в понедельник, 5 февраля, Сенат представил законопроект, которым предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 должны пойти на поддержку нашей страны.

При этом на охрану границ США хотят дать 20,2 миллиарда долларов.

Президент страны Джо Байден уже заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.

Дональд Трамп же сказал: «Этот законопроект возлагает вину на республиканцев. Это уловка. Этот законопроект – катастрофа».

По его словам, согласно документу, граница будет закрыта для мигрантов, когда число нелегалов на протяжении недели превышает пять тысяч в день ежедневно.

Он признал: «Я подумал, что это опечатка. Миллионы людей наводняют нашу страну. Думаю, что реальная цифра к моменту окончания срока президентского Джо Байдена будет составлять 18-19 миллионов человек, а не четыре миллиона».

Экс-глава государства отметил: «Он завершит свой срок с показателями миграции больше, чем население штата Нью-Йорк, 18-19 миллионов человек».

Уверяется, что многие прибывающие нелегально в США мигранты это бывшие заключенные, пациенты психиатрических учреждений или террористы.

Бывший президент сообщил, что в период его в Белом доме у США была самая безопасная граница за всю историю страны.

После этого он рассказал о желании провести дебаты с Джо Байденом.

Ранее мы писали, что Трамп считает, что Третья мировая война может начаться уже в этом году.