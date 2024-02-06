Нидерланды готовят дополнительные F-16 для Украины

В Нидерландах началась подготовка еще шести истребителей F-16 для Украины. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в Twitter.

«Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16», — говорится в заявлении.

По ее словам, общее количество готовящихся для передачи украинской армии F-16 теперь составляет 24.

«Преимущество Украины в воздухе имеет важное значение для противодействия российской агрессии», — добавила министр.

Напомним, Наев анонсировал поступление в Украину самолетов F-16 с ракетами на 300-500 км.