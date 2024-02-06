На Закарпатье пограничники сбили мужчину во время погони за нарушителями

Украинские пограничники попали в ДТП во время патрулирования границы с Румынией. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел во время патрулирования пограничной зоны в Закарпатской области. Пограничники заметили группу лиц, двигавшихся в сторону реки Тиса, через которую проходит государственная граница с Румынией.

Они начали двигаться за лицами, однако в этот момент на авто пограничников выскочил мужчина, который двигался от заградительного забора. В результате столкновения мужчина получил травмы.

Пограничники вызвали стражей порядка и скорую, а также передали информацию о незаконном пересечении границы румынским коллегам. Мужчина, который бросился на авто, был госпитализирован, пока он находится в реанимационном отделении.

Позже румынские пограничники сообщили о задержании на своей территории лиц, незаконно пересекших границу.

Следует отметить, что травмированный мужчина уже не впервые попадает в поле зрения сотрудников пограничного отряда. Он может быть причастен к противоправной деятельности, связанной с переправкой лиц через государственную границу.

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