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Новости > На Закарпатье пограничники сбили мужчину во время погони за нарушителями

На Закарпатье пограничники сбили мужчину во время погони за нарушителями

Агата Кловская
06.02.24 12:48
149
На Закарпатье пограничники сбили мужчину во время погони за нарушителями

Украинские пограничники попали в ДТП во время патрулирования границы с Румынией. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел во время патрулирования пограничной зоны в Закарпатской области. Пограничники заметили группу лиц, двигавшихся в сторону реки Тиса, через которую проходит государственная граница с Румынией.

Они начали двигаться за лицами, однако в этот момент на авто пограничников выскочил мужчина, который двигался от заградительного забора. В результате столкновения мужчина получил травмы.

Пограничники вызвали стражей порядка и скорую, а также передали информацию о незаконном пересечении границы румынским коллегам. Мужчина, который бросился на авто, был госпитализирован, пока он находится в реанимационном отделении.

Позже румынские пограничники сообщили о задержании на своей территории лиц, незаконно пересекших границу.

Следует отметить, что травмированный мужчина уже не впервые попадает в поле зрения сотрудников пограничного отряда. Он может быть причастен к противоправной деятельности, связанной с переправкой лиц через государственную границу.

Напомним, в Волынской области полицейский насмерть сбил ребенка.

Тэги: ДТП, пограничники, Закарпатье

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